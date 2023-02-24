Президент России Владимир Путин инициировал обновление состава Общественной палаты РФ. Об этом сообщает сайт Кремля.
Российский лидер выбрал 40 человек с наибольшими, по его мнению, заслугами перед страной. Им уже направлены предложения по вхождению в обновлённый состав Общественной палаты.
Напомним, Общественная палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых президентом, 85 представителей общественных палат субъектов страны и 43 представителей общественных организаций, для отбора которых объявляется конкурс.
Ранее в Общественной палате России предложили снизить пенсионный возраст.
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