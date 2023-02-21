В Госдуме РФ объяснили новый закон о языке — наказание будет

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Закон "О государственном языке Российской Федерации" не предусматривают наступление ответственности за "неправильное" использование языка, однако, она прописана в Административном кодексе страны, заявила глава Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, пока нигде ответственность за подобное нарушение нигде не прописано.

"Теперь надо понять, что такое нарушение закона о госязыке по каждому конкретному направлению, в каждой отдельной сфере, где русский язык используется как государственный. Мои ближайшие планы — сосредоточиться на работе над законом о защите прав потребителей и законом о рекламе", — пояснила глава Комитета Госдумы РФ по культуре в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как подчеркнула Ямпольская, в этих сферах необходимо прописать чёткие формулировки, так как, например, реклама "несёт в массы" информацию.

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