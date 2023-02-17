Знаменитости РФ раскритиковали ограничение иностранных слов в русском языке

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитости раскритиковали принятие Госдумой РФ поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации".

Закон предусматривает запрет на использование иностранных заимствований, у которых есть русские аналоги. Иностранную терминологию будет запрещено использовать в делопроизводстве и других случаях, когда русский язык выступает в качестве государственного.

Певица Наталья Гулькина упрекнула власти за то, что именно они научили народ использовать в своей речи иностранные слова.

"Бред, подстава и свинство! Делать так нельзя. Власти сами внедрили их в наш лексикон. Они звучали во всех политических шоу и новостях, даже в новогоднюю ночь. Опомнились же только сейчас", — цитирует артистку "Московский Комсомолец".

Российская певица Ирина Шведова же уверена, что слова наподобие "хайпануть" и "троллить" давно стали русскими. По мнению артистки, язык — это живой организм, который постоянно развивается. И насильственными запретами его не изменить.

Актриса Елена Проклова подчеркнула, что политикам стоило бы заняться более серьезными проблемами российской культуры, решение которых более существенно для страны.

А продюсер Алексей Остудин указал депутатам на то, что ввиду новой поправки им в первую очередь придётся начать с себя.

"Слова из их ежедневного лексикона не являются русскими. Например, депутат, министр, премьер-министр и даже президент. Много же свободного времени у наших депутатов", — отметил продюсер.

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