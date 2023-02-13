Житель КБР превратил односельчанина в инвалида, но понёс за это слишком мягкое наказание

Житель КБР во время свадебного веселья в ресторане ударил знакомого так, что тот лишился слуха, однако должного наказания за содеянное так и не понёс.

Как пишет newstracker.ru, инцидент случился ещё в прошлом году. Тогда во дворе местного ресторана в ходе выяснения отношений некто Муталиб Шинахов нанёс мощный удар кулаком в челюсть своему односельчанину Арсену Нырову, отчего последний упал на спину и ударился головой об асфальт.

Результатом удара стала почти полная потеря слуха пострадавшим. Суд классифицировал действия подсудимого как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, не назначив ему даже штрафа, аргументировав это тем, что обвиняемый не имеет никакого места работы, а значит, и денег на уплату компенсации тоже. Вместо этого ему назначили исправительные работы сроком на полгода.

Юрист Олег Сергеев считает, что "действия Шинахова подпадают под статью 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"И в этом случае ему грозило бы реальное лишение свободы на значительный срок. Потому что удар был нанесен умышленно, но никак не случайно. Случайно можно только толкнуть, или задеть автомобилем, сдавая назад", — объяснил свою точку зрения юрист.



Однако даже в рамках выбранной статьи о причинении вреда по неосторожности подсудимому было назначено слишком мягкое наказание.

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