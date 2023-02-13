Госдума перенимает мировой опыт: все пачки сигарет в России, возможно, станут зелёного цвета

Депутаты Государственной Думы хотят перенять мировой опыт и убрать с сигарет любые цвета, названия или визуальные образы. На них сохранится только упоминание бренда.

Во многих странах мира на пачках сигарет уже давно не осталось никаких красивых изображений, надписей и логотипов, это одинаковые по размеру белые пачки, на которых чёрными стандартными буквами нанесено лишь название бренда. То же самое планируется осуществить и в России в рамках усиления борьбы с негативными последствиями курения.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зелёного цвета, как в некоторых странах мира", — заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Обезличенные пачки сигарет, по мнению депутатов Госдумы, не будут привлекать лишнего внимания к бренду. Как считают законодатели, единая для всех упаковка сигарет лишится корпоративных логотипов и товарных знаков, будет иметь шаблонный зелёный цвет, это ещё более ограничит рекламу табачных изделий, уменьшит привлекательность сигарет, особенно для молодой аудитории, и укрепит негативное к ним отношение со стороны общества.

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