Россияне считают, что после спецоперации в состав РФ должны войти Одесса, Херсон и Харьков

Опрос, проведённый Институтом Царьграда, показал, какие украинские города, по мнению россиян, должны войти в состав РФ после окончания спецоперации.

Большая часть опрошенных (53,2%) призналась, что поддерживает спецоперацию, в то время как 35,6% высказались против. Примерно так же разделились голоса респондентов относительно вхождения в состав РФ четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — 55,5% против 31,7% соответственно.

Больше трети опрошенных россиян считают, что по итогам спецоперации в состав РФ необходимо включить Одессу (36,8%), а также Херсон (36,7%), Запорожье (33,4%) и Харьков (33,2% голосов).

Больше половины респондентов (50,8%) уверены, что российские войска должны попытаться взять Киев, при этом 34,6% россиян не поддерживают такое решение.

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