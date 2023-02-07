Депутаты Мосгордумы решили спасти деревню Курилиха при помощи фейковых страниц

В крохотной деревне Курилиха в Нижегородской области отсутствует хорошая дорога. Для того, чтобы соответствующие службы её построили, депутаты Мосгордумы использовали фейковые страницы и накрутки, пишет newsnn.ru.

Московские депутаты неожиданно заволновались ситуацией с дорогой в населённом пункте. Согласно данным 2010 года, в Курилихе проживало всего 10 человек.

Первой о ситуации с дорогами заговорила телеведущая и депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Как выяснилось, у неё находится в деревне семейное имение. Поэтому Метлина захотела добиться строительства асфальтированной дороги. Для этого предполагалось использовать средства проекта инициативного бюджетирования "Вам решать".

Соответствующий пост телеведущая написала в своих соцсетях, попросив поддержать подписчиков. На данный момент публикация собрала 1500 лайков. Выяснилось, что большое количество страниц, с которых голосовали, оказались фейками. Их купили на сайте по накрутке.

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