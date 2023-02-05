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WPolityce: женщины Польши популяризируют проституцию как работу мечты и заботу о ближнем

Общество

На крупном польском портал gazeta.pl женщины делятся опытом в проституции, рекламируя эту "профессию” как работу мечты и заботу о другом человеке, о его теле и эмоциях, пишет wPolityce.

WPolityce: женщины Польши популяризируют проституцию как работу мечты и заботу о ближнем

В частности, приводится история одной женщины, которой требовались деньги ждя жизни. Кроме того, она очень хотела написать книгу, но средств на это не было. Для реализации задуманного она решила заняться проституцией. Женщина описывала данную деятельность как работу мечты, "пока дети в школе".

"Это было очень приятное агентство. Обо мне заботились, мне уделяли много внимания. Там было одно главное правило: не хочешь работать — не надо. Если ты проститутка, ты должна любить свою работу, тогда это будет достойное занятие. В противном случае считай, что тебя просто используют", — пишет женщина на портале.

Участница группы Sex Work Polska Агата Дзюбан считает, что такая деятельность не является эксплуатацией человеческого тела, а есть эмоциональный труд, предполагающий заботу о другом человеке и его эмоциях.

Известный столичный общественный деятель Ян Спевак отреагировал на данные публикации.

"Люди беднеют из-за инфляции, государственные услуги приватизированы, стоимость жизни растёт, поэтому капитализм говорит женщинам: не бунтуйте! Займитесь проституцией! Ненормальная и опасная чушь", — высказался он в своих соцсетях, вызвав бурную реакцию читателей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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