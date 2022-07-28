На Украине хотят легализовать проституцию, чтобы пополнить бюджет страны

Украинцы создали петицию, в которой просят президента Незалежной Владимира Зеленского легализовать проституцию на территории страны. По мнению авторов, такой шаг позволит повысить отчисления в бюджет государства.

Кроме того, авторы электронного документа уверены, легализация проституции сократит число венерических заболеваний на Украине, цитирует выдержку Страна.ua.

Как пояснил автор в петиции, которую разместил на официальном сайте президента страны, "ночные бабочки" смогут официально отчислять налоги в бюджет Незалежной исходя из своего заработка. Однако какими механизмами он должен регулироваться, в тексте не указали.

Ранее Pravda.Ru цитировала ещё одну петицию украинцев, в которой Зеленского просили запретить аборты на Украине. Авторы мотивировали это тем, что с начала спецоперации, Незалежную покинули десятки тысяч жителей.