Украинцы создали петицию, в которой просят президента Незалежной Владимира Зеленского легализовать проституцию на территории страны. По мнению авторов, такой шаг позволит повысить отчисления в бюджет государства.
Кроме того, авторы электронного документа уверены, легализация проституции сократит число венерических заболеваний на Украине, цитирует выдержку Страна.ua.
Как пояснил автор в петиции, которую разместил на официальном сайте президента страны, "ночные бабочки" смогут официально отчислять налоги в бюджет Незалежной исходя из своего заработка. Однако какими механизмами он должен регулироваться, в тексте не указали.
Ранее Pravda.Ru цитировала ещё одну петицию украинцев, в которой Зеленского просили запретить аборты на Украине. Авторы мотивировали это тем, что с начала спецоперации, Незалежную покинули десятки тысяч жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.