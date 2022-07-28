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На Украине хотят легализовать проституцию, чтобы пополнить бюджет страны

Мир

Украинцы создали петицию, в которой просят президента Незалежной Владимира Зеленского легализовать проституцию на территории страны. По мнению авторов, такой шаг позволит повысить отчисления в бюджет государства.

На Украине хотят легализовать проституцию, чтобы пополнить бюджет страны

Кроме того, авторы электронного документа уверены, легализация проституции сократит число венерических заболеваний на Украине, цитирует выдержку Страна.ua.

Как пояснил автор в петиции, которую разместил на официальном сайте президента страны, "ночные бабочки" смогут официально отчислять налоги в бюджет Незалежной исходя из своего заработка. Однако какими механизмами он должен регулироваться, в тексте не указали.

Ранее Pravda.Ru цитировала ещё одну петицию украинцев, в которой Зеленского просили запретить аборты на Украине. Авторы мотивировали это тем, что с начала спецоперации, Незалежную покинули десятки тысяч жителей.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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