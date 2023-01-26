Родители школьников Башкирии смирились с необходимостью покупать лыжи на физкультуру за свой счёт

Родители учеников уфимских школ уже смирились с тем, что им приходится самостоятельно покупать лыжи на уроки физкультуры, ведь если ребёнок приходит на урок без необходимого спортивного инвентаря, ему ставят "двойку".

"23 школа, второй класс, Стерлитамак, сами купили, сами таскаем. Предлагают оставлять в каком-то помещении, но за сохранность не отвечают", — сказала одна из мам, слова которой приводит mkset.ru.

И хотя большинство родителей уже даже не возражает против самостоятельной покупки лыж, их возмущает то, что детям не дают возможности оставлять лыжи в школе, и они вынуждены носить их из дома и забирать с собой всякий раз, когда в расписании стоит физкультура.

В каких-то школах детям и родителям идут навстречу, разрешая оставлять громоздкие лыжи в учебном заведении, но таких очень мало, соглашаются на это далеко не везде. Вот и вынуждены школьники, включая самых маленьких, носить помимо тяжёлого рюкзака и сменки, тащить в школу ещё и лыжи.

"Лыжи и ботинки купили сами, осенью на собрании говорили что можно будет в школе оставлять, а как занятия начались сообщили, что домой уносим, хранить негде. Ребенок-первоклассник ходит один из школы, самому приходится все таскать. Как только написала комментарий, пришло сообщение от учителя, что лыжи в классе оставляем", — рассказала другая мама.

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