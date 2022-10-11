Новосибирцы горячо обсуждают смерть мальчика на уроке физкультуры

Трагедия в Мошковском районе Новосибирской области, где на уроке физкультуры умер восьмилетний школьник, стала причиной горячего обсуждения в местных соцсетях.

Как сообщили в Следственном комитете региона, мальчик во время урока физкультуры потерял сознание и скончался в автомобиле Скорой помощи. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Мнения жителей области разделились, пишет издание atas.info. Одни считают виновным учителя, который заставил школьника, имеющего проблемы со здоровьем, разминаться вместе со всеми.

Другие уверены, что преподаватель не виновен: если ученик или его родители не сообщили о заболевании, то уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбуждено зря.