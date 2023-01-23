Политолог Сергей Марков высказался о Германе Грефе, Эльвире Набиуллиной и Антоне Силуанове, которых называют системными либералами во власти.
Марков прокомментировал уход с поста ректора РАНХиГС Владимира Мау.
"Это символ краха мечты и планов российских либералов интегрировать Россию с Западом", — написал политолог в своём микроблоге.
Он отметил, что оставшиеся у руля Набиуллина, Силуанов, Греф и Кириенко уже не являются либералами.
"Они технократы-рыночники, обслуживающие управление экономикой России в интересах силового класса. Плана интеграции с Западом у них уже нет", — объяснил Марков.
Он считает, что Запад оценивает их как предателей западных ценностей, которые остались служить Путину и Кремлю.
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