Марков о Грефе, Набиуллиной и Силуанове: предатели западных ценностей, которые остались служить Путину

Политолог Сергей Марков высказался о Германе Грефе, Эльвире Набиуллиной и Антоне Силуанове, которых называют системными либералами во власти.

Марков прокомментировал уход с поста ректора РАНХиГС Владимира Мау.

"Это символ краха мечты и планов российских либералов интегрировать Россию с Западом", — написал политолог в своём микроблоге.

Он отметил, что оставшиеся у руля Набиуллина, Силуанов, Греф и Кириенко уже не являются либералами.

"Они технократы-рыночники, обслуживающие управление экономикой России в интересах силового класса. Плана интеграции с Западом у них уже нет", — объяснил Марков.

Он считает, что Запад оценивает их как предателей западных ценностей, которые остались служить Путину и Кремлю.

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