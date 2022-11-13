Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором рассказывается о торжестве либеральной тусовки в РФ Выход в свет Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной назван страшным сном патриотов, который стал явью.
Финансовый форум FINOPOLIS-2022, в котором приняли участие видные представители экономической сферы России, в публикации называется "цифровым шабашем".
Особенно негодует автор поста по поводу того, что мероприятие провели на следующий день после ухода ВС РФ из Херсона на фоне ежедневных тяжёлых боев и смертей российских солдат. В вину участникам форума поставили то, что они избегали в своих речах употреблять слова "спецоперация на Украине".
"На этом форуме мы увидели лоснящиеся и лучезарно улыбающиеся физиономии министра Максута Шадаева, банкиров Грефа, Костина, главы Ростелекома Осеевского и еще кучи руководителей IT-корпораций", — гласит текст публикации.
Отмечается, что видные российские деятели "упивались своей непотопляемостью".
Ранее Мария Шукшина высказалась о нападках Владимира Соловьёва на мобилизованных.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.