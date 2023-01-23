Психолог Леонова: женщина может заплатить за мужчину лишь в некоторых случаях

Иногда ситуации в браке или отношениях вынуждают женщину взять на себя такие функции мужчины, как оплата счетов. Но так меняться местами психолог Ирина Леонова рекомендует в исключительных случаях, чтобы не стать "мужиком в паре".

"Если семья столкнулась с банкротством супруга, то поддержка со стороны женщины, в том числе, может выражаться в оплате счетов семьи какое-то время. Не умирать же им с голоду! Правда, долго заниматься содержанием всего и всех тоже не рекомендую", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.

Если ситуация с деньгами у мужчины остаётся проблематичной в течение шести месяцев, то женщине стоит поднять данный вопрос, отмечает Леонова.

В случае если дама хочет сделать сюрприз своей второй половинке, пригласив на необычное свидание, тогда она оплачивает его сама, говорит психолог. Также она рекомендует оговорить вопросы, связанные с бюджетом, до вступления в брак, чтобы потом не возникало недопониманий.

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