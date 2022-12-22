Психолог: "Расставание с любимым человеком — это хорошо, важно и полезно"

Расставание никому не нравится. Этого боятся и оттягивают до последнего и избегают любой ценой. Однако психолог, гештальт-терапевт Марина Ионычева считает, что расставание — это хорошо, важно, полезно и нормально. Почему — она рассказала специально для читателей Pravda.Ru.

Почему расставание — вовсе не трагедия

Когда происходит расставание? Когда в паре накопилось много напряжения, которое не удаётся решить, а способы его сбросить перестали работать.

Расставание — это кризис, а кризис — это развитие.

Новизна обычно пугает, но в ней полно возможностей.

Итак, 7 причин перестать бояться и полюбить расставание:

Прекратить то, что причиняло боль, мешало жить счастливо. Почувствовать облегчение от прекращения страдания. Удивительно бывает узнать, что так долго терпишь то, что приносит дискомфорт, просто потому, что это стало привычкой. Пожить одному (-ой). В цикле развития семьи есть одна важная стадия, которая в России пропускается — стадия монады, то есть, времени, когда взрослый человек отделяется от родительской семьи и живёт один, без пары. В нашей стране обычно молодые люди переходят из одной семьи в другую, не успевая опомниться и понять, что вообще происходит. Сепарация оказывается не пройдена, задачи развития не решены. Сепарация, взросление, отделение, самостоятельность. Чтобы не прилепляться к партнёру в следующий раз, а быть самостоятельным человеком. Побыть в одиночестве — это очень важно, потому что тогда можно понять, чего хочешь лично ты, что любишь, что считаешь важным, а что неприемлемо. Хрестоматийный пример: Джулия Робертс в фильме "Сбежавшая невеста" не знала, какую яичницу она любит на завтрак, и ела так, как любил есть её мужчина. Провести ревизию, чего ты хочешь от отношений и хочешь ли их вообще. Определить, что из прошлого ты бы взял(-а) в новые отношения, а что — точно нет. Полезно будет составить некий райдер, список пожеланий. Сбросить напряжение в паре. При этом расставание физическое не обязательно может сопровождаться разрывом отношений, они могут перейти на качественно иной уровень. Ты по-новому смотришь на себя, на партнёра, на ситуацию. Переизбыток напряжения легко может сломать даже самую крепкую пару, поэтому важно уменьшить это напряжение буквальным увеличением дистанции, и тогда уже можно дальше разбираться, исследовать, искать новые решения, проходить кризис. Познакомиться с новыми людьми, расширить круг общения, заиметь хобби. У пар бывает такое убеждение, что если у вас разные увлечения или есть личное время, то это опасное увеличение дистанции, что якобы это угрожает близости. И тогда люди всё-всё стараются делать вместе, и это по понятным причинам копит напряжение внутри пары. Происходит не увеличение близости, а слияние и зависимость.

Расставание может стать хорошей возможностью начать делать что-то для себя, что давно откладывал. Людям не нравится думать о расставании и принимать неприятные решения, это очевидно. Но расставание — это не конец жизни. Это может даже быть не концом отношений.

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