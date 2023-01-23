Жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под постом о гибели мобилизованных

Мать жителя Читы, оштрафованного за сон о Владимире Зеленском, оштрафовали за "класс" в социальных сетях под новостью о гибели мобилизованных.

Центральный районный суд Читы принял решение назначить штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Читы по делу о дискредитации российской армии. Женщину уличили в том, что она поставила "класс" под постом о смертях российских мобилизованных.

Её сына ранее оштрафовали за то, что он поделился в социальных сетях своим сном, в котором президент Украины выразил ему благодарность.

Ранее сообщалось, что тульского диджея будут судить за дискредитацию армии из-за песни во время новогоднего обращения Владимира Путина.

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