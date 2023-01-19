Тульского диджея будут судить за дискредитацию армии из-за песни во время обращения Путина

В кафе Тульской области во время обращения Владимира Путина 31 декабря поставили песню украинских исполнителей "Потапа и Насти". Диджея обвинили в "дискредитации" армии.

Под статью о дискредитации армии попал 19-летний студент колледжа, который в новогоднюю ночь работал диджеем в кафе города Новомосковска Тульской области.

Доказательство вины молодого человека стали кадры, на которых во время праздничного обращения президента РФ звучит песня украинских артистов "Новый год" 2010 года.

Ранее сообщалось, что жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат с надписью "Нет в…е*".

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