Следователи возбудили уголовное дело в отношении организаторов полета на упавшем в Сочи воздушном шаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин после падения воздушного шара в Сочи. Информация об этом размешена на сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые организовали полет на воздушном шаре. В нем приняли участие несколько человек, в том числе двое малолетних детей. При этом организаторы знали, что пилот аэростата не имеет соответствующей квалификации и лицензии.

21 января воздушный шар потерпел крушение в горах вблизи Сочи. Во время полета аэростат ушел с маршрута и врезался в кроны деревьев. При падении никто не пострадал. Для эвакуации людей спецслужбам пришлось задействовать вертолет.

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