В Иркутске отменили концерт Меладзе. В Красноярске билеты ещё продают

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 4 мая. Сервисы по продаже билетов стали сообщать об отмене мероприятия.

Впрочем, пока на некоторых из них информация об отмене концерта пока не появилась. А в Красноярске билеты и вовсе не прекращаются продажи билетов на концерт, который запланирован на 2 мая, сообщает РИА "Новости".

А вот в Барнауле продажи билетов на концерт Меладзе в апреле приостановлены.

При этом на сайте самого Меладзе информации о мероприятиях в России нет. Сообщается только о концертах в Израиле и на Кипре в марте.

В декабре были отменены два концерта Валерия Меладзе в Новосибирске.

А недавно больший резонанс имела история, которая произошла на концерте в Дубае. Там Валерий Меладзе произнёс лозунг украинских националистов.

Позже артист прокомментировал свой поступок. Он заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и готов поучаствовать в примирении сторон.

Ранее Меладзе заявлял, что хочет сменить профессию. Однако после всё равно этого продолжил выступать.

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