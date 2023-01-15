Ангарский маньяк Михаил Попков, приговорëнный к двум пожизненным срокам за убийства 80 человек, изъявил желание поехать на СВО.
Преступник, виновеый в десятках смертей, объяснил, что мечтает пополнить ряды ВС РФ.
Его пугают только морозы. О своих намерениях заключëнный рассказал он в эфире программы "Вести-Иркутск. События недели".
Он предпочитает пересидеть зимние месяцы в тëплой камере, так как его страшит перспектива оказаться в холодной траншее.
"На сколько там человека хватит? — задаëтся вопросом Попков.
Маньяк, однако, опасается, что его не возьмут на СВО.
"Я могу сомневаться или не сомневаться — это полдела. Но мне ведь может никто и не предложить", — выразил свои сомнения заключëнный.
Попков отметил, что его военно-учётная специальность сейчас востребована. Он пообещал изучить принципы работы новейшей техники, чтобы быть полезным на фронте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.