Ангарский маньяк, убивший 80 человек, заявил о желании отправиться на СВО

Ангарский маньяк Михаил Попков, приговорëнный к двум пожизненным срокам за убийства 80 человек, изъявил желание поехать на СВО.

Преступник, виновеый в десятках смертей, объяснил, что мечтает пополнить ряды ВС РФ.

Его пугают только морозы. О своих намерениях заключëнный рассказал он в эфире программы "Вести-Иркутск. События недели".

Он предпочитает пересидеть зимние месяцы в тëплой камере, так как его страшит перспектива оказаться в холодной траншее.

"На сколько там человека хватит? — задаëтся вопросом Попков.

Маньяк, однако, опасается, что его не возьмут на СВО.

"Я могу сомневаться или не сомневаться — это полдела. Но мне ведь может никто и не предложить", — выразил свои сомнения заключëнный.

Попков отметил, что его военно-учётная специальность сейчас востребована. Он пообещал изучить принципы работы новейшей техники, чтобы быть полезным на фронте.

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