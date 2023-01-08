Поэт Витюк назвал "поколением дегенератов" киевские власти, борющиеся с русскими памятниками на Украине

Поэт, член Союза писателей России Игорь Витюк высказал свою точку зрения относительно борьбы украинских властей с русскими памятниками.

Эксперт недоумевает, для чего сносить памятники людям, которые отдали жизнь в борьбе с оккупантами во имя своей страны, в том числе и Украины.

Витюк напомнил, что красноармеец Александр Матросов пожертвовал собой за родную ему Украину, Николай Островский называл себя в анкетах украинцем, спасая замерзающий Киев, а Екатерина Великая основала в своё время "Южную Пальмиру" страны — Одессу.

"У меня на эти вопросы ответ только один: на разных уровнях к власти на Украине уже пришло поколение дегенератов, которое не способно оценить последствия своих решений. Они даже в рамках антирусской культурной политики умудряются пакостить самим себе", — сказал Витюк в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Писатель отметил, что свыше половины граждан современной Украины являются носителями русского культурно-генетического кода, однако на данный момент многие из них пребывают в состоянии "нацистского запоя".

"Но наркологи давно научились лечить запои: силовым воздействием и возвращением к человеческому облику путем просвещения и воспитания", — добавил Витюк.

При этом поэт призвал не допускать оскорблений и унижений украинских граждан, и посоветовал общаться с ними так, как будто они являются "родственниками в состоянии похмелья".

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