Шукшина: "У нас, как народ нужен, про него вдруг вспоминают, так сразу и война народная"

Мария Шукшина объяснила руководству страны, что российский народ давно не верит словам.

Заслуженная артистка России назвала поставки громадной партия вооружения Украине со стороны США "методом кнута и пряника".

Шукшина объяснила, что российским элитам больше не следует смотреть в рот в Европе и ждать, что скажут представители Запада. Она призвала власти искать одобрения у российского народа, иначе этим займутся враги России.

"Я не пророк, социолог, политолог, политтехнолог, но что-то мне подсказывает, что следующее выступление Путина будет обращено наконец к народу. Не понимать силу народа, недооценивать ее — как бы это сказать помягче — неправильно", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Она призвала создать такой механизм, при котором не оправдавшие чаяний народа депутаты получали бы наказание.

"А то у нас, как народ нужен, про него вдруг вспоминают, так сразу и война народная. Как не нужен, то можно песни-пляски-анекдоты по всем федеральным каналам гонять вместо траура по погибшим в Макеевке…", — выразила своё возмущение актриса.

Ранее Мария Шукшина назвала "верхом цинизма" новогодние ТВ-шоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.