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Граждане РФ поделились гастрономическими предпочтениями по новогоднему меню

Общество

"АльфаСтрахование" провело опрос, в результате которого выяснилось, что граждане РФ изменили своё отношение к новогоднему меню по сравнению с прошлым годом. 13% людей хотели бы исключить салаты с покупным майонезом, сократить употребление жареных продуктов и сладостей, пишет "Газета.Ru".

Граждане РФ поделились гастрономическими предпочтениями по новогоднему меню

7% опрошенных признались, что придерживаются диеты, поэтому не намерены перегружать праздник едой. 4% граждан не планируют употреблять алкоголь даже для загадывания желания под бой курантов.

Средний чек на человека большинство людей оценило в 2,5-3 тыс. рублей. Сюда входят горячее, салаты, закуски, напитки и десерты.

Участники опроса пожелали сэкономить на покупке деликатесов. Красную рыбу на стол планируют поставить 22% респондентов, красную икру — 11%, осетрину и чёрную икру — всего 2%.

Главным блюдом новогоднего застолья стал салат "Оливье". На втором месте — сель под шубой (21%). Большинство респондентов купят "Докторскую" колбасу (61%).

97% людей посчитали шампанское неотъемлемым напитком праздника. Многие планируют отказаться от колбасных нарезок и отдать предпочтение мясным блюдам собственного приготовления.

Россияне планируют пить соки, газированные напитки, минеральную воду (43%). Из крепкого алкоголя — водка (29%), коньяк (17%), виски (8%) и ром (3%).

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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