Новикова дала рекомендации по меню на Новый год: икра, вода и овощи

Сложно представить новогодний стол без традиционных салатов, однако можно сохранить фигуру даже в период праздников. Об этом рассказала health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова в беседе с Pravda.Ru.

Специалист рекомендует следить за объёмом порции на тарелке и не просить добавки. "Тяжёлые" для пищеварения салаты лучше оставить на первую половину следующего дня, а в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам с более лёгкими заправками, заменив майонез на сметану.

"На новогоднем столе обязательно должно быть что-то белковое: рыба, морепродукты, курица, мясо. Желательно есть овощи и зелень. Из "закусок" я бы советовала оставить овощную, сырную тарелку и немного фруктов", — указала Новикова.

Традиционные бутерброды с красной икрой лучше делать на цельнозерновом хлебе, чтобы снизить общий калораж всего застолья, считает фитнес-тренер. Из алкоголя стоит выбрать сухие сорта вин и пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

"Пейте не только шампанское но и воду, делайте акцент в тарелке на белки и овощи, а также побольше танцуйте, смейтесь и играйте в новогодние игры. Тогда лишние граммы не наберутся, а самочувствие и настроение будет прекрасным", — заключила собеседник Pravda.Ru.

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