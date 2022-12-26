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Дмитрию Рогозину грозит паралич из-за ранения: "Осколок в шейном позвонке"

Общество

Дмитрий Рогозин рассказал об угрозе паралича. Медики готовятся извлечь осколок снаряда из позвоночника экс-главы "Роскосмоса".

Российский политик рассказал о состоянии своего здоровья после ранения. Он отметил, что ему предстоит перенести сложную операцию.

"Я лежу, готовлюсь к операции… Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, как извлечь осколок", — рассказал Дмитрий Рогозин.

Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что не видит ничего героического в обстоятельствах, при которых пострадал экс-глава "Роскосмоса".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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