Дмитрий Рогозин рассказал об угрозе паралича. Медики готовятся извлечь осколок снаряда из позвоночника экс-главы "Роскосмоса".
Российский политик рассказал о состоянии своего здоровья после ранения. Он отметил, что ему предстоит перенести сложную операцию.
"Я лежу, готовлюсь к операции… Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, как извлечь осколок", — рассказал Дмитрий Рогозин.
Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что не видит ничего героического в обстоятельствах, при которых пострадал экс-глава "Роскосмоса".
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