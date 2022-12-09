Владимир Путин ответил на вопрос журналиста про приговор бывшему мундепу Илье Яшину*, который получил 8,5 лет лишения свободы по делу о фейках про ВС РФ.
Вопрос о наказании политику Илье Яшину по делу о "распространении фейков" про Вооружённые силы РФ задал президенту РФ журналист Андрей Колесников. Глава РФ не сразу понял о ком идёт речь. Яшина ему представили как блогера.
Путин объяснил, что ему не кажется, что 8,5 лет за слова это "зверский срок".
"Если кажется — креститься надо", — сказал российский лидер, отметив, что он не считает целесообразным подвергать сомнению решение суда.
Президент Росси уверен, что защитники Яшина понимают, как следует действовать.
"Адвокаты Яшина знают, как им поступить”, — выразил свою позицию Путин.
* признан физлицом-иноагентом.
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