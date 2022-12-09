Политика Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы по делу о фейках

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима за его заявления о Буче.

Суровый приговор Яшину был вынесен по делу о "распространении фейков" про Вооружённые силы РФ.

Яшин в суде призвал всех, кто беспокоится о его судьбе, сохранять оптимизм.

"Ребят, не расстраивайтесь, всё нормально", — сказал бывший мундеп, выразив уверенность в том, что ему не придётся сидеть весь срок.

После вынесения приговора в микроблоге осуждённого политика появился пост, посвящённый вере в светлое будущее.

"Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране", — гласит текст публикации в Telegram-канале Яшина.

* признан физлицом-иноагентом.

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