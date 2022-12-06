В Набережных Челнах установили скульптуру "эмпатичного" Сталина

У частной школы в Набережных Челнах появилась "контактная" скульптура Иосифа Сталина. Вождь народов сидит на диване в позе внимательного слушателя.

Жители города поспешили сделать с генералиссимусом СССР памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что Волгоград может снова стать Сталинградом до 2024 года.

Официальное открытие монумента собираются провести весной.

Директор школы Максим Евтешин рассказал, что Сталина решили увековечить на территории образовательного учреждения, так как роль этой личности очень значима в истории. Он отметил такие достижения главы СССР, как индустриализация страны и быстрое восстановление народного хозяйства после ВОВ.

"Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин", — цитирует слова Евтешина inkazan.ru.

Тему масштабных политических репрессий, которые получили название "большой террор", директор школы в своей речи не затронул.

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