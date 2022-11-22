Волгоград может снова стать Сталинградом до 2024 года

Волгоград могут переименовать в Сталинград до 2024 года. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, однако источники сообщают о скором возвращении городу старого названия.

Большая часть волгоградских политиков и чиновников поддерживают идею вернуть городу историческое название с целью отдать дань памяти сталинградцам, пережившим самую масштабную битву Великой Отечественной войны.

Ранее политолог Сергей Марков высказался о переименовании Волгограда в Сталинград.

Жители Волгограда, согласно опросам, без восторга относятся к такой инициативе, призывая "оставить Волгоград в покое". Так ответили 69% опрошенных подписчиков местного Telegram-канала. Только 15% проголосовавших считают, что Волгоград должен снова стать "Сталинградом".

Издание novostivolgograda.ru сообщало, что с идеей переименовать город выступили ветераны. Губернатор Андрей Бочаров объяснил, что решение должны принять жители города.