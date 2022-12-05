В Белоруссии задержан гражданин Германии, попросивший статус беженца

5 декабря на белорусско-польской границе был задержан мужчина. Об этом проинформировал Государственный пограничный комитет республики, пишет EADaily.

Сообщается, что задержанный хотел обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Белоруссии. Дальнейшее расследование показало, что мужчина — житель Германии. Он объяснил, что хотел поменять страну постоянного пребывания из-за того, что его перестали устраивать условия жизни на родине.

Напоминаем, что случаи поиска иностранными гражданами убежища в Белоруссии уже были. В ноябре прошлого года сообщалось об американце Эване Ньюмане, штурмовавшим в начале 2021 года Капитолий США. Получив в марте статус беженца, мужчина перевёз всю семью в Белоруссию. В июле ещё один американец захотел жить в республике.

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