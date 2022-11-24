На границе Польши и Белоруссии нашли мёртвого мужчину африканской внешности

Белорусские пограничники обнаружили тело мужчины африканской внешности неподалёку от польских заграждений. Об этом сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.

По информации ведомства, мёртвый иностранец лежал рядом с калиткой, которая предназначена для миграции животных. Отмечается, что тело нашли в среду, 23 ноября.

Как пояснили в госпогранкомитете, к месту ЧП направили экспертов следственно-оперативной группы.

"С начала 2022 года это уже пятая смерть на границе с Польшей", — прокомментировали в ведомстве.

Представители комитета также добавили, что тела беженцев были обнаружены вблизи заграждений 3 апреля, 2 октября, 19 и 21 ноября.

Ранее стало известно, что польские силовики вытолкнули босого беженца на территорию Белоруссии. По словам пограничников, гражданин Сирии нуждался в медпомощи, тёплых вещах и обуви.