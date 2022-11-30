Философ Варава об идеологии ЛГБТ: "Она принесёт ещё немало вреда"

Доктор философских наук Владимир Варава заявил, что идеология ЛГБТ принесёт ещё немало вреда.

Заведующий кафедрой философии Московского государственного института культуры уверен, что мало принять закон о запрете пропаганда ЛГБТ, нужно уметь противостоять "деструктивному информационному воздействию". В интервью argumenti.ru Варава заявил, что гендер-теория — это не наука, а идеология.

Философ отметил, что эта идеология сегодня стала агрессивной, а люди, которые пропагандируют её, отличаются нетерпимостью к тем, кто её не разделяет. По мнению Варава, гендер-теория пытается изменить человеческую природу.

"Изменить само представление о человеке — кто он, зачем он. Поскольку сексуальная сфера, половая, эротическая, является для нас одной из основных, то она и стала мишенью. Эти идеи — радикально новые, они не имеют никакой укоренённости в культуре — ни в христианской, ни в античной", — сказал философ.

Варава заявил, что современная западная идеология сосредоточена на идее бесконечной земной жизни. В рамках этой идеологии человек должен быть не только бессмертным, но и бесполым. Обосновывается это тем, что если все не будут умирать, то и рождаться никто не должен, потому что рождение предполагает смерть. По словам философа это глупость, но она доминирует в западной постчеловеческой "философии".

"Я уверен, вся эта деструктивная идеология в конечном итоге потерпит поражение, изживёт сама себя, но, увы, она приносит и ещё принесёт немало вреда, вовлекая в свою орбиту множество людей", — сказал Варава.

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