Президент России Владимир Путин дал поручение в январе 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
По словам главы государства, пока только 10 субъектов РФ выполнили целевые показатели по зарплатам бюджетников, однако и они это сделали не на 100%.
Лидер страны заявил о необходимости выполнения обязательств по уровню зарплат.
"Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы", — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что допускается отклонение от плана лишь на 5%.
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