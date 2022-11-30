Путин дал поручение проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Президент России Владимир Путин дал поручение в январе 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

По словам главы государства, пока только 10 субъектов РФ выполнили целевые показатели по зарплатам бюджетников, однако и они это сделали не на 100%.

Лидер страны заявил о необходимости выполнения обязательств по уровню зарплат.

"Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы", — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что допускается отклонение от плана лишь на 5%.

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