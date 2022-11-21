"Одноклассники" создали проект "Чудесные мамы" об их суперсиле

Социальная сеть "Одноклассники" подготовила проект "Чудесные мамы". Как заявили представители компании, пользователи узнают о судьбах восьми женщин, которые повлияли на мировую историю.

"Суперсила есть у любой матери: кто-то управляет компаниями, кто-то пишет книги, кто-то печёт самые вкусные блинчики", — добавили в "ОК".

Вместе с этим в соцсети появится возможность поздравить мам и отправить им видеоподарки со звёздами, отметили в корпорации. Ещё "Одноклассники" анонсировали фотомарафон #ЧудоМама, в котором можно выиграть сертификат в магазин. Конкурс пройдёт с 21 по 27 ноября, сообщили в компании.

"Пользователи смогут прочитать об изобретательнице Джозефине Кокрейн, экозащитнице Эрин Брокович, Мине Овчинской, предначертавшей будущее писателя, и других женщинах", — заявили представители "Одноклассников".

Также в группе "Социальные проекты ОК" пообещали рассказать о мамах особенных детей.