"ОК" анонсировали ленту новостей о Чемпионате мира по футболу в Катаре

Представители "Одноклассников" сообщили, что в социальной сети появится лента новостей о Чемпионате мира по футболу в Катаре. Как отметили в компании, эта возможность доступна до 18 декабря.

"Пользователи смогут следить за ключевыми событиями и каждый день узнавать результаты матчей", — подчеркнули в корпорации.

Как заявили в компании, лента будет находиться в разделе "Рекомендации". Её сформируют из материалов сообщества "Спорт в ОК" и групп Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РИА Новости Спорт и других СМИ, отметили в "Одноклассниках".

Ранее в "ОК" рассказали о проекте "Гид по Серебряному веку". Сотрудники социальной сети и "Культура.РФ" создали подкаст об этом периоде, подготовили интерактивный квиз из 10 вопросов.

"С 17 по 30 ноября в официальной группе портала ежедневно будут выходить посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке того времени", — сказали в "Одноклассниках".