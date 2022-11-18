Представители "Одноклассников" сообщили, что в социальной сети появится лента новостей о Чемпионате мира по футболу в Катаре. Как отметили в компании, эта возможность доступна до 18 декабря.
"Пользователи смогут следить за ключевыми событиями и каждый день узнавать результаты матчей", — подчеркнули в корпорации.
Как заявили в компании, лента будет находиться в разделе "Рекомендации". Её сформируют из материалов сообщества "Спорт в ОК" и групп Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РИА Новости Спорт и других СМИ, отметили в "Одноклассниках".
Ранее в "ОК" рассказали о проекте "Гид по Серебряному веку". Сотрудники социальной сети и "Культура.РФ" создали подкаст об этом периоде, подготовили интерактивный квиз из 10 вопросов.
"С 17 по 30 ноября в официальной группе портала ежедневно будут выходить посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке того времени", — сказали в "Одноклассниках".
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