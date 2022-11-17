Четверть россиян хотели бы получать пенсию в 100 тысяч рублей

Примерно четверть российских пенсионеров (24%) надеются на пенсию в размере 100 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведённого "Работой.ру" и негосударственным пенсионным фондом Сбербанка (СберНПФ).

"Четверть опрошенных россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 тысяч рублей в месяц, причем этого хотят 37% IT-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Еще 16% россиян рассчитывают на пенсию в 50-60 тысяч рублей в месяц", — пишет РБК.

В издании уточнили, что пенсию такого размера хотят получать работники медицинской, бухгалтерской, образовательной сферы и ритейла.

Ранее MK. RU сообщил, что с 1 января 2023 года в РФ будет производиться индексация пенсий по старости, в результате чего выплаты будут увеличены на 4,8%.