Заработок Беглова в час оказался выше средней пенсии по Петербургу

Активисты движения "Петербург — город перемен" подсчитали приблизительную стоимость работы губернатора Александра Беглова в час. Согласно их расчетам, за 60 минут работы градоначальник получает 19449 рублей из городского бюджета, что выше средней пенсии по Северной столице.

В среду, 16 ноября, состоится чтение бюджета Петербурга на 2023-2025 годы. Как отмечают активисты, после принятия документа стоимость работы Беглова для города может стать еще дороже. Уже сейчас в час градоначальник получает почти 19,5 тысячи рублей, а в день — 466789 тысяч рублей. В месяц глава города получает более 14 миллионов рублей, а в год — 168 миллионов рублей, отмечают активисты "Города перемен".

"Последняя поездка в солнечный Узбекистан обошлась бюджету города в 40 миллионов рублей. Вам не кажется, что кто-то сорит деньгами?" — задаются вопросом активисты.

"Город перемен" также опросил петербуржцев о стоимости работы губернатора в час. Некоторые отмечали, что за 60 минут Беглову платят 120 рублей как в сети ресторанов "МакДональдс". Другие честно заявляли, что не знают размера оплаты труда градоначальника, но результатов его работы не видят.

"Какую конкретно пользу он принес городу? Я пользы не вижу", — отметил один из горожан.

Напомним, что губернатор Беглов накануне улетел в Узбекистан. Стоимость поездки журналисты оценили в 40 миллионов рублей. Кроме того, в Ташкенте на средства петербургской казны был дан концерт стоимостью в 11 миллионов рублей. Горожане на этом фоне предложили подсчитать траты градоначальника и обратиться в прокуратуру.