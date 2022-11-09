Российский исследователь Анна Зинина рассказала, в каких сферах жизни может быть применён искусственный интеллект.
Учёный отметила, что ИИ нужен там, где требуется анализ большого массива информации.
Ранее сообщалось, что учёные вырастили в лаборатории "мини-мозг", который умеет обучаться.
"Например, в медицине искусственный интеллект уже может выполнять функции терапевта, который собирает анамнез и направляет человека к специализированным врачам", — сказал Зинина.
Она считает, что нейросеть можно обучить водительским навыкам.
"Например, в машину "прошивают" правила дорожного движения и ситуации на дороге. Есть мнение, что ИИ за рулём уже безопаснее некоторых водителей, но всё зависит от способности нейросети обучаться", — цитирует слова исследователя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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