Искусственный интеллект может заменить водителей: В машину "прошивают" ПДД

Российский исследователь Анна Зинина рассказала, в каких сферах жизни может быть применён искусственный интеллект.

Учёный отметила, что ИИ нужен там, где требуется анализ большого массива информации.

Ранее сообщалось, что учёные вырастили в лаборатории "мини-мозг", который умеет обучаться.

"Например, в медицине искусственный интеллект уже может выполнять функции терапевта, который собирает анамнез и направляет человека к специализированным врачам", — сказал Зинина.

Она считает, что нейросеть можно обучить водительским навыкам.

"Например, в машину "прошивают" правила дорожного движения и ситуации на дороге. Есть мнение, что ИИ за рулём уже безопаснее некоторых водителей, но всё зависит от способности нейросети обучаться", — цитирует слова исследователя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".