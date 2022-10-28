Воздух свободы: Пригожин сыронизировал над снятием с него санкций Британии

Юристы компании "Конкорд" добились отмены британских санкций в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, хоть и на небольшое время. О своей реакции на событие предприниматель сообщил в ответ на журналистский запрос Pravda.Ru. Представители прессы поинтересовались, порадовала ли предпринимателя ситуация.

"Да, в этот момент я почувствовал, как чист и свеж воздух. Это был воздух свободы. Не помню, правда, где я тогда был. По-моему, в общественном сортире", — с иронией прокомментировал Пригожин.

Как заявила пресс-служба компании "Конкорд", юристам компании удалось добиться отмены ограничительных мер, введенных правительством Британии против предпринимателя Пригожина. Однако уже спустя две минуты в отношении бизнесмена были введены новые санкции. Они отличались лишь новой редакцией. По мнению представителей "Конкорда", ситуация демонстрирует бессмысленность попыток защитить права россиян в британских судах.