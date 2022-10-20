Рейсы автобусов отменяют в Подмосковье из-за "недружественных стран"

Жители подмосковной деревни Большое Буньково пожаловались на очередной сбой в движении маршрута автобуса от станции Ногинск в Электрогорск. Проблема, по их словам, остро стоит с самого начала этого года. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

В Минтрансе ответили, что в настоящее время из-за экономических санкций недружественных стран значительно усложнилась логистика и закупка запасных частей и комплектующих, необходимых для ремонта транспортных средств и приведения их в надлежащее техническое состояние.