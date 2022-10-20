Жители подмосковной деревни Большое Буньково пожаловались на очередной сбой в движении маршрута автобуса от станции Ногинск в Электрогорск. Проблема, по их словам, остро стоит с самого начала этого года. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".
В Минтрансе ответили, что в настоящее время из-за экономических санкций недружественных стран значительно усложнилась логистика и закупка запасных частей и комплектующих, необходимых для ремонта транспортных средств и приведения их в надлежащее техническое состояние.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.