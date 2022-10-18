Садальский отчитал Меньшову за нападки на Смольянинова: "Остановитесь, Юленька!"

Актёр Станислав Садальский заступился за Артура Смольянинова, который уехал на заработки за рубеж.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" написал в своём микроблоге, что на Артура Смольянинова обрушила свой гнев телеведущая Юлия Меньшова, которая намекнула на недостаточный уровень образования звезды фильма "9 рота".

"Юлёк, он простой парень и не такой мастер как вы с папашей, варили кашу, плели кружева, на съездах "Единой России"", — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР призвал Меньшову воздержаться от осуждения коллег, напомнив, что его имя вписано в списки врагов Украины.

"Всегда буду на нашей стороне баррикад, но осуждать уехавших коллег драматических актёров подло", — выразил своё мнение 71-летний актёр.

Артист заверил, что умрёт в России.

"Остановитесь, Юленька!" — обратился Садальский к Меньшовой.

Ранее Станислав Садальский заступился за Чулпан Хаматову.