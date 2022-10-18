Актёр Станислав Садальский заступился за Артура Смольянинова, который уехал на заработки за рубеж.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" написал в своём микроблоге, что на Артура Смольянинова обрушила свой гнев телеведущая Юлия Меньшова, которая намекнула на недостаточный уровень образования звезды фильма "9 рота".
"Юлёк, он простой парень и не такой мастер как вы с папашей, варили кашу, плели кружева, на съездах "Единой России"", — написал Садальский в своём микроблоге.
Заслуженный артист РСФСР призвал Меньшову воздержаться от осуждения коллег, напомнив, что его имя вписано в списки врагов Украины.
"Всегда буду на нашей стороне баррикад, но осуждать уехавших коллег драматических актёров подло", — выразил своё мнение 71-летний актёр.
Артист заверил, что умрёт в России.
"Остановитесь, Юленька!" — обратился Садальский к Меньшовой.
Ранее Станислав Садальский заступился за Чулпан Хаматову.
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