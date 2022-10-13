Сенатор Цеков о признании Украины государством-террористом: "И так понятно"

Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу признать Украину государством-террористом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде.

Цеков отметил, что признание Украины террористической страной ничего не поменяет.

"Признают ли Украину государством-террористом? Честно говоря, я не думаю. Потому что признает кто? Мировое сообщество что ли, Евросоюз, Соединённые Штаты Америки? Никогда не признают", — поделился своим мнением сенатор.

Не видит Цеков смысла и в том, чтобы Россия принимала подобное решение.

"Я думаю, и так России понятно, что Украина — это государство-террорист", — сказал представитель Республики Крым.

Он напомнил о событиях, которые происходили на Украине с 2014 года.

"Надо вспомнить и убийство Захарченко, и "Гиви", и "Моторолы"", — объяснил Цеков, отметив, что достаточно того, что в России о терроризме со стороны Украины говорят на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что 79 депутатов ПАСЕ проголосовали за признание России террористическим режимом.