Выбрасывание могильных крестов на свалку — неправильное решение, заявил пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.
В интервью newsnn.ru он напомнил, что недавно такие кресты попали на мусорный полигон в Арзамасском районе.
"Выбрасывать, я думаю, неправильно, это же всё-таки крест Христов", — сказал Пестрецов.
Как пояснил пресс-секретарь епархии, старый крест рекомендуется оставлять на кладбище рядом с новым или разбирать на части, чтобы впоследствии закопать в могиле, указал представитель церковного округа.
Он также подчеркнул: если крест находится в хорошем состоянии, его следует пожертвовать другим людям.
По его словам, развалившиеся кресты лучше всего сжигать, но делать это нужно в укромном месте. Пестрецов посоветовал россиянам обращаться к сотрудникам администрации кладбищ по всем вопросам, которые связаны с утилизацией подобных предметов.
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