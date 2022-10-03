Нижегородская епархия призвала не выбрасывать могильные кресты на свалку

Выбрасывание могильных крестов на свалку — неправильное решение, заявил пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.

В интервью newsnn.ru он напомнил, что недавно такие кресты попали на мусорный полигон в Арзамасском районе.

"Выбрасывать, я думаю, неправильно, это же всё-таки крест Христов", — сказал Пестрецов.

Как пояснил пресс-секретарь епархии, старый крест рекомендуется оставлять на кладбище рядом с новым или разбирать на части, чтобы впоследствии закопать в могиле, указал представитель церковного округа.

Он также подчеркнул: если крест находится в хорошем состоянии, его следует пожертвовать другим людям.

По его словам, развалившиеся кресты лучше всего сжигать, но делать это нужно в укромном месте. Пестрецов посоветовал россиянам обращаться к сотрудникам администрации кладбищ по всем вопросам, которые связаны с утилизацией подобных предметов.