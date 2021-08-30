В Екатеринбургской епархии заявили, что задача России присоединять земли

В Екатеринбурге руководитель церковно-приходских школ Анна Богданова заявила, что задача России — захват народов и территорий других государств.

Также женщина из Екатеринбургской епархии Русской православной церкви отметила, что освоение земель не является основной задачей нашей страны. Анна Богданова заявила:

"Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека — это освятить эту землю".

Ролик с речью Богдановой можно посмотреть в Сети.

Протодиакон Андрей Кураев, которому запретил служить патриарх Кирилл, прокомментировал этот инцидент в социальной сети:

"Вот этот феодализм педагоги понесут детям. Что ж, в посткрымскую эпоху это очень актуальный тезис".

Слова Анны Богдановой и реакцию Андрея Кураева оценили пользователи Facebook:

"Расскажите им кто-нибудь заповедь Божию — Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего", — написал Андрей Раков.

"Зачем передёргивать? Она говорит, что захват земель — задача государства. И она не говорит, что захват земель — это хорошо и необходимо", — высказалась Юлия Теуникова.