Открывший стрельбу в военкомате рассказал о гибели на СВО лучшего друга

Стрелок из Усть-Илимск Руслан Зинин, тяжело ранивший военкома Александра Елисеева во время сборов в военкомате, объяснил следователям мотивы своего поступка.

Руслан Зинин рассказал, что открыть стрельбу в военкомате его заставила смерть лучшего друга 19-летнего Даниила, погибшего во время спецоперации на Украине. После того, как повестка на СВО пришла его брату, Зимин решился на преступление.

26 сентября Зинин явился в военкомат в компании мобилизованных. В актовом зале он стал спраашивать военкома полковника Елисеева о своём умершем приятеле. После этого Руслан достал обрез и дважды выстрелил в военкома.

Стрелка оперативно задержали на выходе. Полковник Елисеев находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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