Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему не нужно злить мобилизованных мужчин с оружием. Журналистка отметила, что страна имеет дело с народом, а не "с шушерой либеротной".
Симоньян подчеркнула, что Владимир Путин не отправляет на спецоперацию срочников-призывников, поэтому о мобилизации парикмахеров, женщин-кардиологов, людей со сломанными позвонками, учителей и музыкантов, по её словам, тоже речи не идёт.
Журналистка напомнила о бунте на броненосце "Потёмкин", когда матросов накормили червивыми тушами.
"Вы играете с людьми с оружием. Это не вот эта вот шушера либеротная, которая подкармливалась Западом. Это и есть наш народ и наша страна, которую мы все эти годы защищаем", — написала главный редактор RT в своём микроблоге.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала о нарушениях правил частичной мобилизации.
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