Пострадавших во время стрельбы в школе Ижевска доставят в медицинские учреждения столицы специальным рейсом транспортного самолёта МЧС РФ Ил-76.
Борт уже направился в Ижевск, вылетев с аэродрома Жуковский в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.