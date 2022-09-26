Пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС

Пострадавших во время стрельбы в школе Ижевска доставят в медицинские учреждения столицы специальным рейсом транспортного самолёта МЧС РФ Ил-76.

Борт уже направился в Ижевск, вылетев с аэродрома Жуковский в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.