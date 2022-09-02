Автомобилистам Подмосковья стоит быть внимательными из-за брачного периода лосей

В национальном парке "Лосиный остров" заявили, что у лосей начался брачный период, который будет продолжаться около месяца. Специалисты отметили, что самец становится непредсказуемым, когда находится в поиске самки.

"Животные могут быть весьма агрессивными, ведь движущийся объект сохатый воспринимает как потенциального соперника", — рассказали нацпарке.

Автомобилистам на территории Московской области следует быть особо внимательными, чтобы избежать столкновения с животным. В тёмное время суток рекомендуется использовать дальний свет, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".