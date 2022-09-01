Татарстанской школе купят лошадь за четыре миллиона рублей

Администрация республиканской школы по конному спорту намерена приобрести двух лошадей. Одна из них стоит четыре миллиона рублей, вторая — более миллиона рублей.

Первая лошадь должна преодолевать препятствия высотой до 135 сантиметров. Её высота в холке — 167-170 сантиметров. Лошадь должна быть аккуратная, техничная и терпеливая в отношении своего всадника.

Вторая лошадь немного ниже — 165-167 сантиметров в холке. Она должна преодолевать препятствия высотой 120 сантиметров и иметь дружелюбный характер, передаёт inkazan.ru.