Татарстанской школе купят лошадь за четыре миллиона рублей

Администрация республиканской школы по конному спорту намерена приобрести двух лошадей. Одна из них стоит четыре миллиона рублей, вторая — более миллиона рублей.
Первая лошадь должна преодолевать препятствия высотой до 135 сантиметров. Её высота в холке — 167-170 сантиметров. Лошадь должна быть аккуратная, техничная и терпеливая в отношении своего всадника.
Вторая лошадь немного ниже — 165-167 сантиметров в холке. Она должна преодолевать препятствия высотой 120 сантиметров и иметь дружелюбный характер, передаёт inkazan.ru.
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