Ветер с порывами до 22 м/с пообещали жителям прибрежных зон Чукотки. Согласно информации, ураган придёт с северо-запада.
"2 сентября на территории региона прогнозируется северо-западный ветер с усилениями до 9 — 14 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы будут достигать 17 — 22 м/с", — сообщили в окружном управлении МЧС РФ по автономному округу.
Кроме того, на регион надвигается серьёзное похолодание вплоть до осадков в виде снега.
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