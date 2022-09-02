Жителям Чукотки пообещали ураган и снег

Ветер с порывами до 22 м/с пообещали жителям прибрежных зон Чукотки. Согласно информации, ураган придёт с северо-запада.

"2 сентября на территории региона прогнозируется северо-западный ветер с усилениями до 9 — 14 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы будут достигать 17 — 22 м/с", — сообщили в окружном управлении МЧС РФ по автономному округу.

Кроме того, на регион надвигается серьёзное похолодание вплоть до осадков в виде снега.